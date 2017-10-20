Сенат США утвердил ключевой для налоговой реформы Трампа проект бюджета

Предложенная президентом США Дональдом Трампом налоговая реформа в четверг преодолела значимый барьер после того, как Сенат одобрил проект бюджета на 2018 год, что может позволить республиканцам принять законопроект о снижении налогов без поддержки демократов.

Контролируемый республиканцами Сенат утвердил проект бюджета 51 голосом против 49. Его реализация повлечет за собой увеличение дефицита госбюджета на $1,5 триллиона в ближайшие десять лет из-за необходимости компенсировать предложенное снижение налогов.

“С этим бюджетом мы находимся на пути к столь необходимой помощи американцам, семьям, несущим бремя несправедливого налогового кодекса”, - сказал лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

“Отличные новости о бюджете-2018... первый шаг к МАСШТАБНОМУ снижению налогов для американцев!” - написал Трамп в твиттере в пятницу.

Однако демократы, скорее всего, будут противостоять налоговой реформе администрации Трампа, пообещавшей снизить налоги для физических лиц и компаний в общей сложности на $6 триллионов.

“Это не плохой проект бюджета, это ужасный проект бюджета”, - сказал сенатор Берни Сандерс.

“В эпоху масштабного неравенства доходов он предоставляет $1,9-триллионные налоговые льготы для находящегося в верхушке 1 процента”.

Принятый Сенатом проект бюджета содержит законодательный инструмент, который позволит республиканцам утвердить налоговую реформу простым большинством голосов.

Тем не менее Трамп, который в среду встретился с членами финансового комитета из обеих партий, попытался обеспечить предложенной им реформе поддержку шестерых демократов Сената.

Белый дом говорит, что план республиканцев о снижении ставки налога на прибыль компаний до 20 процентов с 35 процентов приведет к созданию новых рабочих мест и повышению зарплат работников в промышленности.

Однако сенатор Рон Уайден, самый высокопоставленный демократ финансового комитета, присутствовавший на встрече с Трампом, сказал, что ясно дал президенту понять, что, по мнению демократов, его план будет выгодным для богатых, повысит налоги для некоторых представителей среднего класса и увеличит дефицит федерального бюджета.