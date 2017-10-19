Последнее обновление: 19.10.2017 17:29

Очередная акция протеста против трудовой реформы проходит в Париже

Очередная акция протеста против реформы трудового законодательства, предложенной властями Франции, проходит в четверг в Париже.

По информации профсоюза CGT — одного из организаторов акции — в шествии участвуют 25 тысяч человек.

Пешая колонна движется от площади Монпарнас по направлению к площади Данфер-Рошро. Манифестация в целом проходит в достаточно спокойной обстановке, однако некоторые участники акции поджигали дымовые шашки, а также разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки.

Над толпой звучат громкие лозунги, люди несут плакаты, призывающие руководство страны отказаться от реализации положений реформы.

Ранее осенью президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.

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