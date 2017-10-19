Последнее обновление: 19.10.2017 16:27

Австралия освободила от двойного налогообложения операции с биткойном

Парламент Австралии одобрил изменения в законодательство, согласно которым все операции с этой криптовалютой будут освобождены от двойного налогообложения, сообщает местный информационный ресурс news.com.

Со вступлением в силу нового законодательства с 1 июля 2018 года австралийцам больше не придется платить GST (налог на товары и услуги в размере 10%, аналог НДС) при приобретении цифровой валюты.

Ранее австралийское законодательство трактовало биткойны как товар, а следовательно операции с криптовалютой облагались налогом дважды - сначала в момент купли криптовалюты, как товара, а второй раз - при использовании её в качестве платежного средства.

По новому законодательству биткойн фактически получит такой же механизм обращения в Австралии как и иностранная валюта.

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