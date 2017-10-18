Власти КНР обещают продолжать открывать рынок для инвесторов, расширить финансовые реформы

Китай расширит экономические и финансовые реформы и еще больше откроет рынки для иностранных инвесторов, стремясь перейти от высокоскоростного к высококачественному росту, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в среду.

Пекин будет продвигать ориентированные на рынок валютные и финансовые реформы и позволит рынку играть решающую роль в распределении ресурсов, сказал Си на открытии второго за десятилетие съезда Коммунистической партии.

“Открытая дверь Китая не закроется, а откроется только шире”, - сказал Си.

Правительство КНР “откажется от правил и практик, которые препятствуют единому рынку и справедливой конкуренции, поддержит развитие частных компаний и будет стимулировать жизнеспособность всех видов рыночных учреждений”, - сказал Си, пообещав еще больше открыть китайский сектор услуг для иностранных инвесторов.

Однако, выразив поддержку рыночной реформе и частным компаниям, Си также призвал к укреплению и росту госкомпаний.

Китайское правительство будет “поддерживать укрепление, усовершенствование и расширение госкапитала (и) тем самым предотвратит потерю государственных активов, усилит реформирование госкомпаний и развитие смешанной экономики и создаст конкурентоспособные на глобальном рынке всемирно известные компании”.

Си подтвердил долгосрочные обещания лидеров партии расширить роль свободных рыночных сил, чтобы повысить эффективность и обеспечить более устойчивый рост экономики.

Между тем представители иностранных компаний и аналитики становятся все более уверенными в том, что либерализация рынка играет второстепенную роль в его сосредоточенном на государстве подходе к экономической политике и фокусе на стабильность.

Принятие других болезненных реформ, которое многие экономисты называют необходимым, при Си также происходит медленно. В их числе - реструктуризация раздутого и обремененного долгами госсектора, корректировка налоговой системы для ликвидации долгов органов местного управления и введение новых налогов на имущества для борьбы с пузырями на рынке недвижимости.

Китай также должен развить потребление, сделав его источником развития экономики, а также расширить средний класс и сократить разрыв между развитием сельских и городских районов, сказал Си.

Пекин продолжит кампанию, направленную на борьбу с высоким уровнем задолженности и избытком производственных мощностей, в рамках структурных реформ стороны предложения.

Проведение налоговой реформы также является одной из ключевых целей правительства, так как Пекин пытается заставить местные власти брать на себя больше ответственности за собственный бюджет и задолженность.

Ожидается, что рост экономики КНР в текущем году будет активным сильным за несколько лет благодаря поддерживаемому правительством буму строительного сектора, но аналитики говорят, что экономика все еще в значительной мере опирается на меры стимулирования за счет кредитования.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s сообщило во вторник, что Китай принял лишь “маленькие шажки” для борьбы с быстрорастущим долговым бременем и должен принять более значимые меры.

S&P в сентябре понизило кредитный рейтинг страны, сославшись на слишком быстрый рост объема кредитования.

Си сказал, что Пекин “ускорит принятие современной налоговой системы, обозначит четкие рамки ответственности, финансовой координации и регионального баланса для взаимоотношений между региональным и центральным правительством в сфере налогов”.