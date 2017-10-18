В Японии сделали саке беспошлинным товаром для туристов

Саке и другие алкогольные напитки попали в категорию беспошлинных товаров для иностранных путешественников в Японии.

Условием освобождения от уплаты налога на эти товары стала их покупка в фирменных магазинах производителей во время экскурсий, сообщает "Маэстро-Ньюс".

"Власти Японии ожидают, что новация позволит увеличить объемы экспорта саке, а также повысит популярность туров на винные фабрики страны. По правилам новой программы, если турист во время экскурсии по пивоваренному заводу или винодельне приобретет в фирменных магазинах производителей саке, вино, пиво, то эти покупки не облагаются налогами", - говорится в публикации.

Отмечается, что к проекту уже присоединились 48 компаний-производителей в 24 префектурах страны.

Кроме того, для повышения привлекательности подобных экскурсий сотрудников винных и пивных заводов обучают английскому языку, чтобы они могли дополнить рассказ гида интересными фактами и подробностями о процессе производства того или иного напитка.