Промышленность России вернулась в "мертвую зону"

Восстановление показателей российской промышленности, которое Росстат фиксировал в первой половине года, пошло на спад.

В третьем квартале темпы роста производства замедлились более чем вдвое - с 3,8% до 1,4%, сообщило ведомство в понедельник. В зоне роста осталась сырьевая часть экономики, где добыча всех видов минеральных ресурсов увеличилась на 2,3%. По итогам 9 месяцев было извлечено на поверхность на 7,3% больше угля, на 13,3% больше газа и на 0,5% больше нефти, чем год назад.

Фабрики и заводы в сегменте обработки тем временем вернулись в "мертвую зону" стагнации и околонулевых показателей на грани погрешности измерений, пишет finanz.ru.

В несырьевой части промсектора рост выпуска продукции практически остановился: если во втором квартале он составлял 3,8%, то в третьем упал до 0,4%.

Общая картина - стагнация, констатирует замдиректора ЦМАПК Сальников.

Оживление в первой половине года носило разовый характер, объясняют эксперты ВШЭ: холодная погода в России увеличила выработку электроэнергии, в Европе - позволила нарастить экспорт газа; при этом промышленники явно переоценили спрос - начиная с апреля у них росли запасы готовой продукции на складах. Сокращение производства стала естественным ответом на невозможность продать товар.

В сентябре рост запасов прекратился, но и их распродажи не наступило, отмечает директор Центра Развития ВШЭ Георгий Остапкович.

Деловой климат в промышленности остается в зоне отрицательных значений - в ходе ежемесячных опросов негативные ответы топ-менеджеров предприятий перевешивают позитивные.

В сентябре лишь 10% руководителей фабрик и заводов в сегменте обработки назвали ситуацию на своих предприятиях "благоприятной", лишь 11% сообщили о найме новых сотрудников, 36% оценили ситуацию со спросом "ниже нормального".

В зоне "позитивной стагнации", когда будет рост, но в разы ниже среднемировых значений, промышленность может застрять на ближайшие 2-3 года, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Геогрий Остапкович.

Выйти в плюс мешают несбалансированный бюджет, сокращающий госзаказ; низкие инвестиции и при одновременно высоком износе основных производственных фондов, который достиг 50%.

Признаки роста есть, например, в деревообработке, бумажной промышленности, производстве продуктов. Но к сожалению эти положительные изменения "относятся к подотраслям, не имеющим высокотехнологичного статуса", отмечает Остапкович.