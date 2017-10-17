Индия становится все более привлекательным экспортным рынком для нефти из США

Индия в ближайшие месяцы может стать ключевым целевым рынком для нефти из США, учитывая, что местные НПЗ наращивают тестовые закупки американских сортов в рамках диверсификации источников поставок.

Недельный объем экспорта нефти из США недавно установил рекорд, составив около 2 миллионов баррелей в сутки.

С тех пор как США в конце 2015 года сняли запрет на экспортные поставки нефти, отгрузки партий в Индию были редкими. Но сейчас индийские нефтеперерабатывающие заводы в попытке расширить список поставщиков начинают увеличивать закупки нефти из США, включая легкие и тяжелые сорта.

“Многие (индийские НПЗ) хотят понять для себя, каково это - работать на импортируемом из США сырье, – сказал брокер из Хьюстона. – Они хотят распробовать американскую нефть”.

По словам трейдеров, активные поставки американского сырья на индийский рынок обусловлены крупным спредом WTI и Brent.

В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить поставки энергоресурсов в Индию. Последний отметил, что США хотели бы увеличить экспорт сырья в Индию, которая является третьим по величине потребителем нефти в мире.

Администрация Моди, в свою очередь, отменила ряд требований к перевозкам грузов, чтобы стимулировать импорт.

Так, индийские переработчики Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corporation Limited получили специальное разрешение от министерства судоходства на импорт нефти из США до марта.

“Они наращивали (закупки), чтобы стать крупными импортерами. К тому же они стремятся снизить зависимость от ближневосточных поставщиков”, – сказал Джон Килдафф из Again Capital.

Глава Hindustan Petroleum Corp Ltd сказал в августе, что компания изучает возможность замены сырья из Нигерии американским. Первую партию нефти из США Hindustan Petroleum приобрела в сентябре.

Один супертанкер примерно с 2 миллионами баррелей нефти уже разгрузился в Индии ранее в октябре, а еще два судна, суммарно перевозящие 3 миллиона баррелей, должны прибыть в ноябре, свидетельствуют данные системы слежения за судами Thomson Reuters Eikon.

IOC в августе приобрела 950.000 баррелей легкой нефти Eagle Ford и такой же объем высокосернистого сорта Mars с доставкой в конце октября. Переработчик также купил партии двух других американских сортов – Southern Green Canyon (SGC) и WTI Midland – объемом 1 миллион баррелей каждая с доставкой в декабре.

Индийская компания Reliance Industries – оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса – в этом месяце впервые приобрела нефть из США – по одному миллиону баррелей WTI Midland и Eagle Ford с доставкой в ноябре.