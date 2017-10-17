Последнее обновление: 17.10.2017 16:37

Shell покупает крупную сеть станций электрозаправок

Международная Royal Dutch Shell покупает голландскую NewMotion, владеющую крупнейшей в Европе сетью зарядных станций для электромобилей.

Стороны подтвердили договоренность о продаже, сделка будет закрыта в ближайшее время.

NewMotion - один из лидеров по производству и обслуживанию зарядных станций в Европе. В разных странах насчитывается 30 тыс. таких станций, обслуживающих 80 тыс. электромобилей.

В начале года Shell начала открывать зарядные терминалы на своих заправочных станциях. Для компании это возможность диверсифицировать свой бизнес из-за роста количества электрокаров.

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