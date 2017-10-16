Последнее обновление: 16.10.2017 17:50

Медведев заявил о полной адаптации российской экономики к санкциям

Российская экономика полностью адаптировалась к новым условиям и показывает рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Российская экономика завершила адаптацию к новым условиям, вызовам, с которыми она столкнулась, и начала расти. Увеличиваются ключевые показатели и валового внутреннего продукта, и объема промышленного производства",- сказал Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

По его словам, растут показатели грузооборота, экспорта и импорта.

"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста", — добавил премьер.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее сообщил, что рост ВВП РФ в третьем квартале, по предварительной оценке, превысил 2%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам 2017 года составляет 2,1%.

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