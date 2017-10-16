Последнее обновление: 16.10.2017 17:50

Пошлина на экспорт нефти из России с ноября вырастет на 8,2 доллара

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 ноября вырастет на 8,2 доллара — до 96,1 доллара за тонну с 87,9 доллара за тонну в октябре, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2017 года составила 55,56 доллара за баррель, или 405,6 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Пошлина на высоковязкую нефть в ноябре повысится до 15,1 доллара с 13,6 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 28,8 доллара за тонну, на темные — 96,1 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 28,8 доллара, прямогонного (нафта) — до 52,8 доллара с 48,3 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повысится до 6,2 доллара с 5,7 доллара за тонну.

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