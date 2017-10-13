Глава Минсельхоза РФ предлагает изымать перевозящие «санкционку» грузовики

Ввоз в Россию включенных в санкционный список продуктов через территорию Беларуси необходимо жестко пресечь, при необходимости нужно досматривать каждую машину, уверен глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Необходимо закрыть этот канал серого импорта. Необходимо досматривать каждую грузовую машину, если нет фитосанитарных, ветеринарных документов, не возвращать груз обратно, как сейчас это делаем, а мы предлагаем уничтожать (такой груз) на месте», - заявил Ткачев на совещании по вопросам поддержки сельского хозяйства, которое проводит в Воронеже президент России Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также предложил ужесточить ответственность для тех, кто помогает доставлять в Россию «санкционку». Адекватной мерой, по словам Ткачева, могло бы стать изъятие грузовиков, на которые перевозятся такие продукты.

«Необходимо ужесточить ответственность за ввоз и предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которые ее перевозят», - заявил министр.

В августе 2014 года власти России ввели запрет на ввоз в страну ряда видов продовольственной продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее в черный список добавили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В июле 2017 года срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2018 года.

Летом 2015 года Путин подписал указ об уничтожении завезенных в страну в обход эмбарго продуктов. По данным Россельхознадзора, к 9 октября 2017 года общий вес уничтоженных продуктов растительного происхождения превысил 17 тыс. тонн; кроме того, было уничтожено около 500 тонн продуктов животного происхождения.

13 октября Россельхознадзор объявил о введении запрета на ввоз через территорию Беларуси в Россию помидоров, выращенных в Бангладеш, Гвинее, Джибути, Замбии, Йемен, Ливане, Сирии, Судане и Танзании.

Введение запрета в ведомстве связали с значительным увеличением поставок белорусских помидоров в Россию на фоне роста импорта Минском томатов из тех стран, откуда эти овощи в Россию завозить нельзя и одновременного роста поставок через Беларусь помидоров из Азии и Африки. Россельхознадзор посетовал, что достоверно установить место происхождения поступающих из Беларуси овощей невозможно, и напомнил о необходимости «недопущения ввоза на территорию России запрещенной к ввозу продукции».