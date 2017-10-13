BASF купит подразделения Bayer по производству семян и гербицидов за $7 млрд

Немецкий химический концерн BASF договорился о покупке значительной части бизнеса Bayer по производству семян и гербицидов за 5,9 миллиарда евро ($7 миллиардов), сообщили компании в пятницу.

BASF, третий по величине в мире производитель химической продукции для сельского хозяйства, ранее избегал приобретения активов производителей семян, сконцентрировавшись на исследованиях характеристик растений.

Однако после того как Bayer заключила сделку о покупке Monsanto за $66 миллиардов, конкуренты получили возможность приобрести активы, которые немецкая компания должна продать, чтобы удовлетворить требования антимонопольных регуляторов.

“С этой инвестицией мы пользуемся возможностью приобрести крайне привлекательные активы в ключевых пропашных культурах и рынках”, - заявил глава BASF Курт Бок.

“Это станет стратегическим дополнением к налаженному и успешному бизнесу BASF в сегменте защиты урожая, а также нашей собственной деятельности в биотехнологиях”.

Бренд семян LibertyLink и бизнес по производству гербицидов Liberty, продажи которых в 2016 году составили около 1,3 миллиарда евро - особенно ценные из тех активов, которые Bayer должна продать.

Компания сообщила, что направит доходы от продажи на частичное рефинансирование планируемого приобретения Monsanto, все еще надеясь завершить сделку в начале 2018 года.