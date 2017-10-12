Последнее обновление: 12.10.2017 15:49

Власти Китая хотят получить небольшие доли участия в технологических компаниях

Правительство Китая оказывает давление на крупнейшие компании высокотехнологичного сектора, включая Tencent, Weibo и Youku Tudou (подразделение Alibaba), чтобы получить небольшие доли участия в них и играть прямую роль в принятии корпоративных решений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, регуляторы КНР обсуждали получение пакетов акций размером около 1%, поскольку их тревожит усиление частного бизнеса.

В частном порядке представители некоторых компаний заявили, что их тревожит такое развитие событий.

Крупнейшие из высокотехнологичных компаний Китая уже вышли за пределы того сектора, в котором они начинали работу, и теперь играют значительную роль в финансовой системе, здравоохранении и транспортной сфере.

Новая программа государственного участия началась с двух стартапов - мобильной новостной платформы Yidian Zixun и сайта патриотических новостей Beijing Tiexue Tech Co. Регуляторы и издание "Жэньминь Жибао" получат менее чем по 2% в каждом стартапе и смогут назначать своих представителей в советы директоров и влиять на текущую деятельность компаний.

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