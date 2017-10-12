В Беларуси подготовлен список экономических преступлений, за которые могут не сажать

Решить одну из ключевых проблем белорусского бизнеса — минимизировать риск оказаться за решеткой — должен разработанный проект декрета об обеспечительном депозите, пишет Tut.by.

Ключевая идея документа — закрепить возможность применения особого порядка разбирательства по отдельным преступлениям и административным правонарушениям экономического характера, не сопряженным с посягательством на жизнь или здоровье человека. Кроме того, проектом предусмотрено приостановление действия самой спорной статьи 233 Уголовного кодекса в части предпринимательской деятельности, осуществляемой без регистрации.

При претензиях к лицу, у которого есть обеспечительный депозит, уголовное дело или административный процесс не начинаются вообще или ведутся по более мягкой процедуре, «исключающей применение к указанному лицу мер процессуального принуждения и меры обеспечения административного процесса, лишающих его свободы».

Обеспечить себе лояльность и беспосадочную работу можно, внеся депозит, денежную сумму, которая должна обеспечить возмещение причиненного нарушением вреда. Депозит должен быть заблаговременно внесен на счет в Беларусбанке.

Минимальная сумма депозита составляет 50 тысяч рублей (или валютный эквивалент), он начинает действовать через 5 дней с даты внесения.

Депозит может вноситься как в отношении себя, так и в отношении других лиц (например, юрлицо может внести депозит за своих работников, а учредитель — в отношении своего юридического лица и т.п.).

Депозит может отзываться и пополняться, но на сумму депозита проценты банк не начисляет. Доступ к данным о депозитах банк предоставит правоохранительным органам через систему дистанционного банковского обслуживания. То есть при наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или начала административного процесса правоохранительный орган сразу установит, обеспечено ли исполнение публичных обязательств данного лица обеспечительным депозитом.

Если обеспечительный депозит внесен и его достаточно для покрытия суммы публичных обязательств, то уголовное дело не возбуждается и административный процесс не начинается, а правоохранительный орган блокирует часть обеспечительного депозита на сумму претензий. Средства идут в доход государства. Кроме депозита, бизнесмену придется заплатить в бюджет компенсацию в размере 30% от суммы публичных обязательств.

Если депозита не хватает, то уголовное дело возбуждается, а административный процесс начинается. Но процесс обещают вести по более мягкой процедуре (обойдутся без лишения свободы, наличие депозита будет смягчающим обстоятельством, и обладатель депозита не получит больше половины максимального наказания по своей статье).

Депозит дает защиту от самых ходовых экономических статей (имущественный ущерб без признаков хищения — статья 216 УК, контрабанда — ст. 228, незаконное перемещение товаров через границу — 228-1, уклонение от уплаты таможенных платежей — 231, незаконная предпринимательская деятельность — статья 233, отмывание средств — статья 234; приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем — статья 237, сокрытие банкротства — статья 239, уклонение от уплаты налогов — статья 243, превышение власти или служебных полномочий — часть 1 статьи 426, служебная халатность — статья 428; административные правонарушения, предусмотренные главами 11-14 КоАП).

Депозит будет действовать и при вменении нарушения нескольким лицам одновременно (соучастие или группа лиц), в отношении хотя бы одного из которых внесен обеспечительный депозит.

Хотя сумма депозита будет списываться в доход государства автоматически, документами предусмотрена процедура обжалования такого решения правоохранительного органа в течение года с даты его получения в суд в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства.

Как ранее сообщалось, такие меры должны начать действовать в 2018 году.