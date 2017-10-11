Последнее обновление: 11.10.2017 17:45

Экс-премьера Португалии обвинили в коррупции и налоговых преступлениях

Бывшему премьер-министру Португалии Жозе Сократешу предъявлены более 30 пунктов обвинения, сообщила генеральная прокуратура страны.

Экс-глава правительства обвиняется в пассивной коррупции, отмывании денег, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов, говорится в заявлении ведомства.

По итогам завершения операции "Маркиз" обвинения в коррупции и налоговых злоупотреблениях были предъявлены почти 30 фигурантам расследования — как физическим лицам, так и организациям.

Сократеш, возглавлявший правительство Португалии с 2005 по 2011 год, был задержан правоохранителями в ноябре 2014 года. Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что, находясь у власти, Сократеш заработал около 25 миллионов долларов на взятках.

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