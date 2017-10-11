Туркменистан в 25 раз повысил тариф на воду для населения

Туркменистан в 25 раз повысил тариф на воду для своих граждан, сокращая некогда щедрые субсидии на фоне низких цен на энергоносители.

Выручка крупнейшего экспортера природного газа в Центральной Азии снизилась в 2014 году, когда на мировых рынках упали цены на энергоносители и после того, как основной покупатель туркменского газа - Россия прекратила его импорт в 2016 году.

Тариф на водопроводную воду, предоставляемую сверх бесплатного объема в 7,5 кубометра на человека, с 1 ноября увеличится до 5,0 маната ($1,43) за 10 кубометров с 0,2 маната ($0,06), - говорится в указе президента Курбангулы Бердымухамедова, опубликованном в официальных СМИ в среду.

Бесплатное потребление газа и воды было завизировано в 1993 году указом скончавшегося в 2006 году от внезапной остановки сердца первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, включившего в социальный пакет также бесплатное, но нормированное обеспечение электричеством.

До сегодняшнего указа каждый гражданин страны имел право ежемесячно получать бесплатно 35 киловатт-часов электроэнергии и 50 кубометров газа, а также 250 литров воды в день.

Действующий президент Бердымухамедов в первые годы своей власти обещал продлить социальные льготы до 2030 года, но накануне сказал Совету старейшин, сославшись на мировой кризис, что нужно подумать о грядущих поколениях и пользоваться природными благами “экономично”.

Туркменистан обладает одними из крупнейших в мире запасами природного газа и надеется на рост поставок в Китай, который вытеснил Россию в качестве основного покупателя туркменского газа. Ежегодно страна добывает около 75-76 миллиардов кубометров газа.