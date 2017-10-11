Вануату стала первой страной, чье гражданство можно купить за биткоины

Небольшая тихоокеанская страна Вануату стала первым государством мира, гражданство которого можно приобрести за биткоины. Об этом объявил глава национального информационного центра (Vanuatu Information Center - VIC) Джеффри Бонд.

В компетенцию этого Центра входит рассмотрение вопросов о предоставлении гражданства Вануату, передает ТАСС.

"В прошлом (в других странах) уже предпринимались попытки организовать процедуру оплаты гражданства биткоинами, - отметил Бонд. - Однако эти попытки никогда не получали "добро" от политиков и в результате оказывались неудачными. В данном случае правительство Вануату однозначно заявило о желании быть среди лидеров в плане использования новых технологий и одобрило прием нашим Центром биткоинов при оформлении гражданства".

Вануату - небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды. На западе Вануату граничит с экономической зоной Австралии, на востоке - с территориальными водами Фиджи. Общая площадь островов Вануату составляет около 12,2 тыс. кв. км. Согласно проведенной недавно мини-переписи (Mini-Census), численность населения Республики Вануату составляет около 273 тыс. человек.