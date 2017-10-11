IKEA начала продавать мебель через интернет-магазины

Шведская компания IKEA в тестовом режиме начнет продажу мебели через крупные интернет-магазины, заявил глава Inter IKEA Торбьорн Леф (Torbjorn Loof) в интервью газете Financial Times.

Теперь продукция компании будет продаваться не только через сайт IKEA, но и через такие крупные интернет-магазины, как Amazon и Alibaba. Решение радикально пересмотреть стратегию продаж связано с увеличением онлайн-конкуренции, а также с уменьшением объема продаж в крупных загородных магазинах компании.

"Потребители станут свидетелями самого большого преобразования с момента создания нашей концепции", — сказал Леф изданию.

Он также отметил, что компания экспериментирует с новыми форматами продаж, открывая пункты выдачи в городских центрах, временные торговые точки и небольшие магазины с меньшим ассортиментом.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2017 года принадлежит 403 магазина в 49 странах мира.