Последнее обновление: 10.10.2017 17:44

В Бельгии около половины поездов не вышли из депо из-за забастовки

Следуя призыву центрального отраслевого профсоюза CGSP, во вторник в Бельгии железнодорожное сообщение обеспечивают лишь 53% подвижного состава, сообщила телерадиокомпания RTBF.

В Бельгии проводится всеобщая забастовка работников госсектора против политики жесткой экономии властей.

В Брюсселе, по данным RTBF, пассажиров обслуживает одна линия столичного метрополитена, в рейс не вышли практически все городские автобусы.

Как сообщил представитель CGSP, своей массовой акцией трудящиеся выражают протест против сокращения финансирования государственных служб, пенсионной и фискальной политики.

В связи с забастовкой по всей Бельгии отмечены перебои в работе железнодорожного и городского транспорта; на работу не вышла часть работников государственных учреждений и служб, включая полицию, а также медицинский персонал, учителей школ, почтальонов и тюремщиков.

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