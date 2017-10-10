Вице-министр энергетики Казахстана лишился поста из-за дефицита нефтепродуктов

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник в ходе заседания правительства уволил вице-министра энергетики Казахстан Асета Магауова и объявил выговор главе ведомства Канату Бозубаеву из-за дефицита горюче-смазочных материалов в стране.

Казахстан, имеющий три нефтеперерабатывающих завода, зависит от поставок российских нефтепродуктов примерно на 30 процентов ежегодно. В октябре, по прогнозу Минэнерго, импорт ГСМ из России вырастет до 40 процентов, что в том числе повлияет на цену на топливо из-за курсовой разницы.

На прошлой неделе тенге на Казахстанской фондовой бирже упал до 345 за $1 - минимума 14 месяцев и показал самое низкое за 19 лет значение по отношению к рублю - 6 тенге за рубль.

”На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта.

Раньше мы говорили, что у нас цена выше и уходит в Россию (топливо), теперь в России цена выше, и те не продают. То есть, постоянные отговорки”, - сказал премьер Сагинтаев на заседании правительстива.

Выговор “за ненадлежащее исполнение своих обязанностей” также получил глава госкомпании Казмунайгаз Сауат Мынбаев. Кроме того, Мынбаеву поручено “принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей”.

В Казахстане работают три НПЗ суммарной мощностью около 15 миллионов тонн в год, которые проводят модернизацию установок, рассчитывая в 2018 году полностью обеспечивать внутренний рынок собственными нефтепродуктами.

Проблемы с обеспечением нефтепродуктами возникли из-за ремонта на самом крупном НПЗ Казахстана - Павлодарском, остановленным на ремонт с сентября по конец октября. Рынок отреагировал на дефицит ростом цен.

Стараясь избежать усиления дефицита топлива, Минэнерго Казахстана делает ставку не только на увеличение загрузки действующих Чимкентского и Атырауского НПЗ, которые уже завершили ремонтные работы, но и ведет переговоры с российскими производителями об увеличении импорта.

Казахстан в начале октября увеличил план ипорта из России самой востребованной марки бензина А-92 на октябрь до 120.000-150.000 тонн.