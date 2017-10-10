Последнее обновление: 10.10.2017 11:13

Британия намерена участвовать в соглашении о госзакупках ВТО после Brexit

Британское правительство предпримет ряд шагов для сохранения участия в соглашении Всемирной торговой организации (ВТО) о государственных закупках, говорится в тексте "Белой книги", опубликованной правительством в понедельник.

"Белая книга" — документ, в котором прописываются основные положения того или иного будущего законопроекта.

"Будучи преданными основанной на правилах международной системе, мы предпримем специальные шаги для того, чтобы, покинув ЕС, Великобритания осталась участником соглашения ВТО о государственных закупках", - говорится в документе.

В "Белой книге" отмечается, что, выйдя из ЕС, Великобритания останется независимым членом ВТО.

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