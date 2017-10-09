В Минфине РФ передумали поднимать цены на водку в год президентских выборов

Возможность повышения минимальной розничной цены на водку в 2018 году в Минфине сейчас не рассматривается. Об этом глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал журналистам, передает ТАСС.

«Нет», - ответил на вопрос журналистов Сазанов. По данным агентства, в начале сентября замминистра финансов Илья Трунин не исключал повышение цен на водку в следующем году «при соответствующих тенденциях» на рынке. Он пояснил, что «если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти».

В конце августа Минздрав направил в Минфин предложение о повышении в 2018 году акцизов на алкоголь крепостью более 9%. В ведомстве полагают, что в рамках мер по снижению потребления алкоголя цены на него должны расти быстрее темпов инфляции. В Минздраве добавляли, что оптимальная цена на водку должна составлять более 300 руб. за бутылку объемом 0,5 л.

В Минфине, в свою очередь, предложение ведомства о повышении цен на водку сочли необоснованным. В ведомстве подчеркивали, что такие меры лишь приведут к увеличению нелегального оборота этой продукции и росту потребления суррогата.​

С 2009 по 2016 год акциз на водку вырос со 191 до 500 руб. за литр безводного спирта. В январе 2017 года акциз увеличился еще на 4,6%, составив 523 руб.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок.