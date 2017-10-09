Австралия по экспорту СПГ приближается к Катару

Австралия, как ожидается, увеличит экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 16% с середины 2018 года - до 74 млн тонн в год в июне 2019 года (когда он закончится по нормам Австралии).

Как ожидается, в 2017-2018 годах этот показатель составит 63,8 млн. тонн по сравнению с 52 млн тонн в 2016-2017 годах, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные министерства промышленности Австралии,.

Австралия запустит в строй ряд новых проектов общей стоимостью $180 млрд по экспорту СПГ вплотную приблизится к Катару - крупнейшему мировому экспортеру СПГ. Для сравнения, Катар экспортировал в 2016 году 77,4 млн тонн СПГ.

С завершением самого дорогого в мире проекта сжижения газа "Горгона" (Gorgon), который Австралия осуществляет совместно с Chevron, Shell и ExxonMobil, а также еще трех других австралийских СПГ-проектов производственные мощности страны увеличатся на 21 млн тонн в год до 88 млн, отмечает CNBC.

Предполагается, что главными потребителями дополнительных объемов СПГ станут Китай, Япония и Южная Корея.

В тоже время, учитывая тот факт, что рост импортных возможностей Японии и Южной Кореи имеет ограниченный характер, австралийские власти предполагают, что частично объемы СПГ могут быть востребованы на местном рынке.