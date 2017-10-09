Последнее обновление: 09.10.2017 17:40

Премия по экономике памяти Нобеля присуждена Ричарду Талеру

Лауреатом Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стал Ричард Талер.

Американский ученый-экономист удостоен награды за исследования в области поведенческой экономики, сообщила в понедельник, 9 октября, Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля учреждена в 1968 году Банком Швеции и присуждается с 1969 года. Ее размер составляет 8 миллионов шведских крон (в пересчете - около 840 тысяч евро).

В 2016 году премия была вручена профессору Гарвардского университета Оливеру Харту и профессору Массачусетского технологического университета Бенгту Хольмстрёму - за вклад в развитие теории контрактов.

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