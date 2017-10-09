Цены на нефть в плюсе благодаря С. Аравии, снижению буровых в США

Цены на нефть умеренно растут на спокойных утренних торгах понедельника благодаря ожиданиям того, что Саудовская Аравия продолжит ограничивать добычу сырья для дальнейшей стабилизации рынка, а также за счёт сокращения числа буровых в США.

К 8.55 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,20 процента до $55,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,46 за баррель, на 0,34 процента выше предыдущего закрытия.

Стремление Саудовской Аравии – крупнейшего экспортёра нефти в мире и негласного лидера ОПЕК – продолжить ограничивать добычу сырья ради стабилизации рынка будет поддержкой котировкам, говорят аналитики.

“Мы, в принципе, уверены в том, что Саудовская Аравия будет продолжать поддерживать нефтяной рынок, особенно до листинга Saudi Aramco”, – сказал аналитик ASR Wealth Advisers.

Эр-Рияд планирует в следующем году продать 5 процентов акций Saudi Aramco ради привлечения инвестиций и снижения зависимости экономики королевства от нефти.

Среди других факторов поддержки котировкам инвесторы называют снижение числа буровых установок в США.

Число буровых в США уменьшилось на две штуки до 748 за неделю к 6 октября, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Нефтегазовые компании и переработчики в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама, планируют восстановить работу в понедельник после остановки из-за шторма “Нейт”. Усилившись в воскресенье до урагана, “Нейт” ослаб и продвигается вглубь континента, уже не представляя угрозы нефтяной инфраструктуре на американском побережье Мексиканского залива.