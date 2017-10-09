Китайский эксперт рассказал о занижении Пекином реальных темпов роста ВВП

Официальная статистка Китая страдает многими недостатками и перекосами, признал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, бывший страновой директор Всемирного банка по Китаю Юйконь Хуан в интервью газете «Ведомости».

Однако это положение приводит не к завышению этого показателя в официальной отчетности, а к его занижению, считает он.

Собеседник газеты считает, что определенное недоверие к китайской статистике вызвано ее непрозрачностью. «Данные от местных властей, от провинций представляются слишком высокими, и в сумме они вроде бы должны давать цифру, которая значительно выше реальных темпов роста ВВП. Но нужно понимать, что общенациональный ВВП не рассчитывается просто путем сложения данных от провинций. Национальное статистическое бюро Китая вообще их не использует, оно делает собственные расчеты ВВП на основе различных индикаторов», — пояснил Хуан.

При этом смещение идет в сторону занижения, считает экономист. Этому есть исторические причины, поскольку современная китайская статистика еще не научилась объективно учитывать сектор услуг и частного производства, поскольку в социалистической системе было централизованное планирование.

«А что же сейчас обеспечивает рост китайской экономики? Во многом частный сектор и сектор услуг. Поэтому рост и недооценен», — делает вывод Хуан. Он привел данные специалистов ООН, которые, анализируя статистику Китая, также пришли к выводу, что имеет место занижение, в последние годы оно составляет 3-4% ВВП страны.

Еще один пример касается расходов граждан, доля которых в ВВП Китая значительно ниже, чем в развитых странах — всего 35%. По словам эксперта, это происходит из-за особенностей учета расходов на жилье. ​«В социалистической системе жилье вам предоставляет государство: вы его не арендуете и не владеете им, у него нет стоимости. Сегодня в Китае, когда каждый стремится стать собственником жилья, расходы на него, оцениваемые по стоимости аренды, должны учитываются в ВВП. Но они вообще не учитываются», — пояснил эксперт. Доля этого сегмента рынка в ВВП, по его словам, недооценена на 10%.

В первом квартале 2017 года рост валового внутреннего продукта составил 6,9% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Объем промышленного производства вырос на 7,6%, что более чем на 1% превысило прежнюю оценку (6,3%). Розничные продажи выросли на 10,9%. Кроме того, объем инвестиций в основные фонды, за исключением сельского хозяйства, увеличился на 9,2% и составил $1,362 трлн.

Рост ВВП Китая в годовом выражении сокращается с 2010 года, когда этот показатель был на уровне 10,4%. К 2015 году темпы роста экономики Китая замедлились до 6,9%, а в 2016 году — до 6,7%. Согласно проекту ​плана социально-экономического развития Китая, в 2017 году темпы роста ВВП страны должны оказаться в пределах 6,5%. Кроме того, согласно оценкам, в 2017 году объемы производства стали в КНР сократятся на 50 млн т, а добыча угля — на 150 млн т. Это снижение показателей произойдет в рамках стратегии по сокращению избыточных мощностей производства в отраслях, где предложение превышает спрос.