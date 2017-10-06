Fitch прогнозирует сокращение числа банков в РФ наполовину в течение 4 лет

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу сообщило, что число банков в России может сократиться наполовину в течение ближайших четырех лет на фоне чистки сектора и усиления консолидации, приведя к бегству в качество с прицелом на занимающие устойчивое положение или государственные банки.

Агентство ждет, что число банков в РФ может сократиться до 300 с 600, однако считает, что для обслуживания российской экономики будет достаточно и 50 кредиторов.

Потенциальная санация более крупных банков может в некоторых случаях снизить риски для кредиторов первой очереди, однако усиление доминирования госбанков может привести к усилению зависимости от государства, учитывая потребность большинства госбанков в поддержке, говорится в сообщении Fitch.

С начала чистки банковского сектора в 2013 году по 1 сентября 2017 года у 346 российских банков была отозвана лицензия; еще 35 были спасены.

Fitch ждет выявления новых проблемных банков в РФ, что спровоцирует неопределенность вокруг их ликвидации или применения какого-либо способа финансового оздоровления, а также продолжение бегства вкладчиков в качество, которое приведет к закрытию или поглощению еще большего числа кредиторов.

Недавняя санация банка ФК Открытие и Бинбанка не указывает на системный кризис, поскольку их совокупная доля на рынке составляла лишь 5 процентов, а распространение последствий на остальной сектор оказалось ограниченным, сообщило Fitch.

По сообщению агентства, новый механизм спасения банков через фонд консолидации, введенный в 2017 году, похоже, эффективнее действовавшей ранее системы, поскольку спасенные банки сразу соответствуют все требованиям регулирования.