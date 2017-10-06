ЕС обложил пошлинами российскую горячекатаную сталь

Европейский союз ввёл антидемпинговые пошлины на используемый в строительстве и машиностроении горячекатаный стальной лист из России, Бразилии, Ирана и Украины, сообщается в официальном журнале Еврокомиссии.

По итогам разбирательства, инициированного по жалобе европейских производителей стали на поставки импортного металла по предположительно заниженным ценам, Евросоюз с субботы вводит антидемпинговые пошлины в диапазоне от 17,6 до 96,5 евро (от $20,6 до $112,8) на тонну, отказавшись от ранее обсуждавшейся идеи установить минимальный порог цены в 472,27 евро за тонну и адвалорных ставок - таких, которые определяются в процентах от таможенной стоимости товара.

Ставка пошлины для Северстали определена в 17,6 евро на тонну, НЛМК - 53,3 евро на тонну, ММК - 96,5 евро на тонну.

По мнению аналитиков БКС, которое приведено в ежедневной аналитической записке за пятницу, пошлины относительно невелики и не окажут заметного влияния на российские компании, которые в течение года перенаправили большую часть продаж на другие рынки.

Пошлины для бразильских компаний, в число которых вошли южноамериканские “дочки” ArcelorMittal и Aperam, Companhia Siderugica Nacional, Usinas Siderugicas de Minas Gerais и Gerdau, варьируются в диапазоне от 53,4 до 63,0 евро за тонну. Пошлина на иранскую сталь составит 57,5 евро с тонны, украинскую производства Метинвеста - 60,5 евро.

Расследование в отношении продукции из Сербии завершено без наложения мер.