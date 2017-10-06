Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

Депутаты Европарламента одобрили создание общеевропейской прокуратуры, которая займется расследованием случаев финансовых преступлений против Евросоюза.

Голосование по данной инициативе состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Как говорится в сообщении Европарламента (ЕП), прокуратура Евросоюза поможет соединить усилия европейских и национальных правоохранительных органов в борьбе с финансовыми махинациями.

"Данная структура будет отвечать за расследование и преследование в судебном порядке мошенничества и других преступлений, затрагивающих финансовые интересы сообщества", – отмечается в заявлении Европарламента.

В нем также подчеркивается, что в настоящее время только национальные власти могут расследовать такие преступления, как, например, злоупотребление структурными фондами ЕС или трансграничное мошенничество с НДС, однако их юрисдикция ограничена национальными границами. "Создание общеевропейской прокуратуры поможет обеспечить быстрый обмен информацией и координацию усилий с правоохранительными органами", – считают в ЕП.

По словам докладчика Европарламента Барбары Матеры, благодаря прокуратуре Евросоюза, которая объединит работу национальных прокуратур в рамках одного общеевропейского органа, будет устранена несогласованность в расследовании злоупотреблений средствами из фондов ЕС.

В работе прокуратуры примут участие 20 стран Евросоюза. Восемь стран, которые пока не присоединились к новой структуре (Швеция, Нидерланды, Мальта, Венгрия, Польша, Великобритания, Ирландия и Дания), смогут это сделать в любое время, отметили в Европарламенте. Штаб-квартира прокуратуры будет находиться в Люксембурге. Как ожидается, структура начнет работать не раньше 2020 года.