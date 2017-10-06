Экономический суд завершил дело о банкротстве строительной пирамиды "Облик"

Экономический суд завершил процедуру банкротства и ликвидации ООО "Облик", на базе которого была создана одна из крупнейших строительных пирамид в Беларуси, пишет Ежедневник.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении создателя и директор ООО ООО «Облик» Николая Климука было завершено еще в середине 2013 года. Следственный комитет отметил, что хозяйственная деятельность ООО «Облик» осуществлялась по принципу «финансовой пирамиды», от которой пострадали 435 человек. Судебные разбирательства по делу, в том числе рассмотрение жалобы в Верховном суде, длились до конца 2014 года. В итоге Николай Климук был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Облик» было возбуждено экономическим судом Брестской области в октябре 2011 года, 27 января 2012 года суд открыл в отношении должника конкурсное производство, а решением от 31 мая 2012 года признал банкротом и открыл ликвидационное производство.

Управляющим был представлен в экономический суд отчет по итогам ликвидационного производства должника, из которого следовало, что за время производства по делу о банкротстве антикризисным управляющим были проведены все необходимые мероприятия по установлению кредиторской и дебиторской задолженности, розыску и реализации имущества должника.

Экономический суд признал обоснованным отчет управляющего по итогам ликвидационного производства, определением от 29.09.2017 года завершил ликвидационное производство в отношении ООО «Облик», признал погашенными требования кредиторов, включенные по состоянию на 29.09.2017 года в реестр требований кредиторов.

Определение экономического суда о завершении ликвидационного производства является основанием для внесения записи об исключении должника из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.