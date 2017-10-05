Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

Министр экономики Испании прокомментировал намерения каталонских банков

Министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил проведения каких-либо посреднических переговоров с лидерами Каталонии, отметив, что каталонские банки сигнализируют о намерении покинуть регион. Об этом он заявил в четверг в интервью Bloomberg.

“Луис де Гиндос резко раскритиковал администрацию Каталонии за незаконные действия и заявил, что о независимости региона не может быть и речи”, - говорится в сообщении.

Он также добавил, что Испания ничего не должна обсуждать с сепаратистами, пока не будет восстановлено верховенство права и что нестабильность в регионе может убедить каталонские банки покинуть его.

"Они (банки - ред.) дали понять, что если этот процесс продолжится, они полностью открыты к перемещению своих главных офисов в другие места Испании", - сказал Гиндос. Он подчеркнул, что "это явное свидетельство того, насколько сумасшедшим является региональное правительство Каталонии".

Накануне лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что все же объявит о независимости региона.

В свою очередь Мадрид отверг предложение Пучдемона провести переговоры об отделении региона.

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