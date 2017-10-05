S&P может понизить рейтинги Каталонии

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило долгосрочный рейтинг Каталонии на уровне "B+" и краткосрочный на уровне "B" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

"Мы видим риск того, что эскалация (политического конфликта) может нанести вред сотрудничеству и связям между двумя правительствами, что важно для способности Каталонии погашать долг вовремя и в полном объеме", - объясняет S&P свое решение.

Рейтинги могут быть снижены на одну или более ступеней, если политическая напряженность между правительствами Каталонии и Испании создаст риски для платежеспособности сообщества или поддержки центральных властей. В случае разрешения ситуации агентство может подтвердить рейтинги Каталонии. S&P полагает, что сможет принять решение по рейтингам испанского автономного сообщества в течение трех месяцев.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. В нем, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.