Siemens готов участвовать в модернизации электростанций в России

Немецкий концерн Siemens готов принимать участие в дальнейшей модернизации электростанций в России. Об этом заявил глава компании в РФ Дитрих Меллер.

"Около 50% станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям", - сказал Меллер.

Как сообщалось, ранее немецкий концерн оказался в эпицентре скандала, связанного с поставками турбин в Крым.

В июле турбины производства Siemens были привезены в Крым для использования на строящихся электростанциях вопреки санкциям ЕС, запрещающим поставки технологий для энергетики на аннексированный в 2014 г. полуостров.

В ответ на поставку турбин в Крым ЕС расширил санкции против России.

Siemens подал в суд с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в Крым в обход санкций.