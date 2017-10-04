ЕС ужесточает антидемпинговое законодательство по торговле

Евросоюз согласовал поправки в законодательство о мерах противодействия демпингу и субсидиям в торговле.

"Эти изменения позволят европейским инструментам торговой защиты лучше справляться с текущими реалиями в международной торговой среде, в частности, с проблемой избыточных мощностей, полностью соблюдая при этом международные обязательства ЕС в правовых рамках ВТО", - говорится в распространенном сегодня коммюнике Еврокомиссии.

"Законодательные поправки вводят новую методологию расчета демпинговой маржи в импорте из третьих стран в случае существенного искажения рыночного равновесия или широкомасштабного государственного вмешательства в экономику. Эти правила формулируются на нейтральной по отношению к странам основе и в полном соответствии с обязательствами ЕС перед ВТО", - отмечается в коммюнике.

По мнению комиссара ЕС по торговле Сесилии Мальмстрем, обновленное законодательство усилит защитные инструменты ЕС в торговле, укрепит сопротивляемость европейской промышленности недобросовестной конкуренции товаров, продаваемых по демпингу или субсидируемых государствами.

"Новая методология расчета демпинга при импорте из стран с существенными искажениями в экономических системах очень важна для работы в реальных условиях сегодняшней международной торговли. Теперь у ЕС будет антидемпинговая методология, которая поможет справиться с искажениями рыночного равновесия, возможными со стороны экспортных экономик", - отметила комиссар ЕС по торговле.