Ford сократит расходы на $14 млрд, инвестирует в грузовики и электромобили

Автомобильный концерн Ford Motor Co планирует урезать расходы на $14 миллиардов в ближайшие пять лет, сказал генеральный директор компании Джим Хакетт.

По словам Хакетта, автопроизводитель переключит фокус капитальных вложений с седанов и двигателей внутреннего сгорания на разработку грузовиков, электрокаров и гибридных автомобилей.

В рамках сокращения расходов компания намерена сэкономить $10 миллиардов на материальных издержках и $4 миллиарда - на инженерных работах.

Большая часть сокращений не отразится в годовом отчёте компании до 2019-2020 года, сказал Хакетт и другие топ-менеджеры компании.

Ford готова к новым партнёрствам, чтобы распределить расходы и риски при одновременной разработке новых технологий и услуг, стремясь получать прибыль от продажи грузовиков и кроссоверов в Северной Америке, сказал Хакетт инвесторам во время презентации.

Ford представит финансовый прогноз на 2018 год в январе. Финансовый директор компании Боб Шэнкс сказал, что компании удастся выйти на 8-процентный целевой уровень маржи лишь в 2020 году или позднее.

К 2022 году Ford планирует на треть, или на $500 миллионов, урезать расходы на двигатели внутреннего сгорания, вложив эти средства в разработку электрокаров и гибридных автомобилей, на которые, как было ранее объявлено, уже планирует направить $4,5 миллиарда. Ford пообещала представить 13 моделей электрокаров или гибридных автомобилей в ближайшие пять лет.