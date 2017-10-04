"Альфа-групп" создает новый цифровой банк

"Альфа-групп" работает над созданием digital-банка, который будет специализироваться на дистанционном обслуживании клиентов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Обсуждалась в том числе модель работы на лицензии Альфа-банка. В итоге было решено, что банк будет работать по отдельной лицензии и принадлежать не Альфа-банку, а компании группы.

"Создание самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве возможности стратегического развития группы на рынке современных банковских технологий", – заявил газете представитель "Альфа-групп", отказавшись обсуждать подробности.

Альфа-банк не будет делиться клиентской базой с новым банком, а будет для него конкурентом, это отдельный рыночный проект, знает человек, близкий к группе. По его словам, на рынке появляются модели (работы), которые дают удобство дистанционного обслуживания и при этом не несут затрат, как у классических банков. Такая модель не подойдет всем клиентам Альфа-банка, но часть людей будет переходить на дистанционное обслуживание и группа хочет, чтобы у нее было что им предложить, объяснил он.