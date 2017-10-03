Лукашенко поручил проверить соблюдение сроков строительства объектов по инвестдоговорам

Лукашенко поручил проверить соблюдение сроков строительства объектов по заключенным инвестиционным договорам, сообщает его пресс-служба.

«Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Мицкевич (Валерий Мицкевич - замглавы администрации президента) доложит. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется „жуть“. Вместо двух — пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал», сказал он на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов.

Он напомнил, что ранее уже была достигнута договоренность о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства.

«Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет», - возмутился Лукашенко.

По его словам, местные власти порой не могут сами определиться, что делать с подобными объектами.

«И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься», - заявил Лукашенко.