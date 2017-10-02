Ливия открыла торговый порт в Бенгази после трехлетнего перерыва

Ливия в воскресенье официально открыла торговый порт в Бенгази после трехлетнего перерыва, вызванного вооруженными столкновениями между противоборствующими группировками.

Порт в Бенгази не осуществляет экспорт нефти, но занимается приемкой газа и ряда нефтепродуктов, а также грузов общего назначения.

“Сегодня мы открыли порт в Бенгази, и прибывший в него из Тобрука танкер станет посланием всем миру о том, что здесь безопасно и мы готовы принимать суда, – сказал представитель порта. – До сегодняшнего дня мы не получали заявок на погрузку/разгрузку, но с открытием порта ждем, что ситуация изменится”.

Порт в Бенгази был закрыт с 2014 года из-за боев между силами, лояльными генералу Халифе Хафтару, и исламистскими группировками. Хафтар объявил о полном освобождении Бенгази в середине июля, но точечные столкновения по-прежнему случаются.