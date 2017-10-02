РФ и Саудовская Аравия создают $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику

Россия и Саудовская Аравия создадут совместный $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику, окончательная договоренность об этом будет достигнута в ходе предстоящего на этой неделе визита саудовского короля в Москву, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он также сказал, что страны сейчас работают над рядом соглашений, о которых будет объявлено во время визита.

По словам Новака, сейчас Москва и Эр-Рияд укрепляют сотрудничество не только в рамках пакта ОПЕК+ о сокращении мировой нефтедобычи, но и развивают совместные проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.