Последнее обновление: 02.10.2017 17:43

РФ и Саудовская Аравия создают $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику

Россия и Саудовская Аравия создадут совместный $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику, окончательная договоренность об этом будет достигнута в ходе предстоящего на этой неделе визита саудовского короля в Москву, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он также сказал, что страны сейчас работают над рядом соглашений, о которых будет объявлено во время визита.

По словам Новака, сейчас Москва и Эр-Рияд укрепляют сотрудничество не только в рамках пакта ОПЕК+ о сокращении мировой нефтедобычи, но и развивают совместные проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.

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