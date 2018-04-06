Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

Более ста тысяч пассажиров Air Berlin лишат компенсаций

Более 100 тысяч авиапассажиров, которые приобрели билеты на межконтинентальные рейсы объявившей о банкротстве немецкой компании Air Berlin, не получат практически никакой компенсации, передает газета Rheinische Post.

По информации издания, речь идет конкретно о пассажирах, купивших билеты до 15 августа. С 15 октября Air Berlin официально прекращает все дальние рейсы. Многие перелеты, например на Карибские острова, уже отменены, пишет газета, компенсаций за отмену межконтинентальных рейсов не предусмотрено.

В связи с тем, что дорогие билеты на межконтинентальные рейсы раскупаются, в среднем, за полгода, банкротство компании затрагивает интересы большого числа пассажиров, которые планировали путешествия в осенние и зимние отпуска.

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