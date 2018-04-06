Повышение тарифов ЖКУ белорусам подают под «соусом» роста их доходов

Стало понятно, зачем власти затеяли эпопею с ростом зарплат. Под этим «соусом» народу подадут повышение коммуналки.

Нас можно поздравить: тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся до конца года аж два раза: 1 сентября и 1 декабря. Эту «радостную» весть озвучили 17 августа в Совете Республики, где обсуждались вопросы ЖКХ.

По словам заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Ивана Вежновца, повышение тарифов обусловлено ростом доходов населения, пишет "Брестская газета".

По замыслу властей, это призвано сделать повышение тарифов ЖКУ не таким горьким для населения. Теперь нам из всех утюгов будут вещать, мол, вам же повысили зарплаты, так будьте добры заплатить больше за коммуналку.

Напомню, еще в начале февраля «БГ» попросила независимых экспертов оценить реальность роста средней зарплаты к концу года до уровня 1 000 рублей, или $500. На что экономист Лев Марголин ответил, что достичь 500 долларов при нынешнем состоянии белорусской экономики без реформ невозможно.

«Никто не будет зарплату поднимать. Просто скажут, что у нас 500. Кто хочет, пусть верит. Кто не хочет, пусть не верит», — сказал он, предположив, что, скорее всего, все сведется к обычной приписке.

В январе этого года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси, по официальным данным, составляла 720,7 рублей. То есть до запланированной на декабрь 1 000 ей надо подрасти на 38,75%.

Но тогда в начале года было не понятно, зачем же властям понадобилось опять вспоминать об этой больной теме. Зачем обещать рост зарплат, когда свежи в памяти народной последствия аналогичной затеи 2010 года?

Теперь же после заявления о том, что повышение тарифов ЖКУ «обусловлено ростом доходов», картина прояснилась. Но остается непонятным, как же они повысятся. Ведь рост ВВП за 5 месяцев на 1% и производительности труда на 2,7% совершенно не сопоставимы с обещанным взлетом зарплат.

«Никаких оснований для обещанного роста зарплат нет. Ничего не изменилось в экономике на столько, чтоб это могло повлиять на возможность повысить среднюю заработную плату, - прокомментировал 22 августа ситуацию Лев Марголин. - Поэтому я и сейчас считаю, что если это и будет сделано, то путем приписок».

Теоретически можно рост зарплат обеспечить сокращением кадров. То есть напрячься и меньшим числом выполнить ту же работу. Но, по мнению нашего эксперта, в сегодняшних условиях дефицита рабочих мест того директора, который решится на такой шаг, просто высекут.

«Второй способ — это приписки. Это значит, надо в декабре выдать какую-то разовую премию, 13-ю зарплату или еще что-то. Или перевести людей на неполный график рабочего времени, потому что средняя зарплата пересчитывается на полную занятость», — пояснил эксперт.

То есть если, например, человек работает два дня в неделю и получает за это 400 рублей, то стоит пересчитать эту зарплату на полную занятость (на 5 дней в неделю) — получится требуемая 1 000 рублей.

Не исключает Лев Марголин и более сложные способы ухищрений, на уровне макростатистики. Реально же выйти на запланированную среднюю зарплату невозможно, уверен он.

При этом экономист отмечает, что его насторожило недавнее заявление президента о том, что к концу года средняя зарплата врачей и учителей должна быть не менее 800 рублей. «Это бюджетники, и им просто так зарплату не припишешь. Для того чтобы им повысить зарплату, нужно обязательно либо иметь какие-то источники дополнительные в бюджете, которых нет, либо включить печатный станок», — говорит Лев Марголин. В связи с этим у него возникли опасения, что к концу года, «может быть, более осторожно, может быть, не в таких объемах, как раньше, но печатный станок власти все-таки включат».

Пока власти кормят белорусов обещаниями роста зарплат, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов и с учетом инфляции) за 6 месяцев 2017 года снизились на 0,8% к аналогичному периоду прошлого года. А за 6 месяцев 2016 года они упали на 7% по отношению к 2015-му. А в январе — июне 2015-го уменьшились на 5% по сравнению с 2014-м.

Так что в реальности предложенный нам «соус» ростом доходов не пахнет. А вот в том, что в очередной раз подскочат тарифы ЖКУ, сомневаться не приходится.