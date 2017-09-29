S&P прогнозирует замеделение роста госдолга Китая в ближайшие 5 лет

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings, понизившее суверенный рейтинг Китая в сентябре, сообщило в докладе, что рост госдолга страны замедлится в ближайшие пять лет, однако по-прежнему будет грозить экономике финансовыми стрессами.

Рейтинговое агентство понизило рейтинг Китая 21 сентября на одну ступень, с AA- до A+, объясняя решение ростом рисков, связанных с быстрым ростом кредитования в стране.

Долговая нагрузка Китая может вырасти на 77 процентов до 302 триллионов юаней ($45 триллионов) в период с 2017 по 2021 год, хотя темпы роста замедляются, говорится в докладе S&P.

“Наш базовый сценарий предусматривает, что средние показатели кредитного роста Китая уменьшатся на треть, до 12 процентов в год между 2017 и 2021 годом”,- сказал аналитик S&P Терри Чан.

“Несмотря на замедление, этот показатель по-прежнему выше наших прогнозов для номинального ВВП - это значит, что высокие кредитные риски системы могут по-прежнему неуклонно расти. В этом и состоит опасность”,- сказал аналитик.

В отдельном докладе S&P, опубликованном в пятницу, говорится, что в борьбе с высоким корпоративным долгом Китай добился лишь временного эффекта, возможно, из-за отсутствия конкретных целей и временных рамок для сокращения долга.

Другие аналитики говорят о необходимости комплексных структурных реформ. Большая часть корпоративной задолженности в Китае приходится на госкомпании, которые зачастую более громоздки и менее эффективны, чем частные, и имеют более лёгкий доступ к дешёвым кредитам.

Международный валютный фонд предупреждал ранее в этом году, что рост кредитования в Китае вышел на “опасную траекторию” и призвал к “решительным действиям”.