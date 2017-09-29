Volkswagen заплатит еще $3 млрд из-за дизельного скандала

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выделил порядка 2,5 миллиарда евро ($3 миллиарда) в резервы на урегулирование претензий, связанных с дизельным скандалом, который уже обошелся компании примерно в 20 миллиардов евро.

Это обусловлено увеличением отчислений для реализации программы доработки или обратного выкупа автомобилей с дизельными двигателями 2.0 TDI, согласованной с американскими властями, которая оказалась “гораздо более сложной технически” и требующей больше времени, говорится в заявлении Volkswagen.

После этого заявления акции компании подешевели и к 13.00 МСК торговались на 2 процента ниже предыдущего закрытия.

Volkswagen отозвала около 11 миллионов автомобилей по всему миру с тех пор, как два года назад призналась в фальсификации данных тестов на выбросы вредных газов в атмосферу в США. Из них около 8,5 миллионов машин были отозваны с европейского рынка.

По сообщению Volkswagen, новые отчисления в резервы будут отражены в финансовой отчетности за третий квартал, которая будет опубликована 27 октября.

Компания Porsche SE, которая владеет 30,8 процента акций Volkswagen, сообщила, что новые отчисления скажутся также и на ее финансовых результатах, однако оставила в силе прогноз прибыли после уплаты налогов на 2017 год в диапазоне от 2,1 до 3,1 миллиарда евро.