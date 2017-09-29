С 1 октября в Беларуси вырастут цены на крепкий алкоголь

Лукашенко подписал указ №347 "Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары".

Согласно документу, с 1 октября ставка акцизов на алкогольную продукцию увеличивается на 59 копеек до 14,04 рубля за литр безводного (стопроцентного) этилового спирта.

Увеличение коснется алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 7% и более. Исключение составят спирты, вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии, вина фруктово-ягодные натуральные, вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие, сидр, пиво и пивной коктейль, а также спиртосодержащие растворы.