Польша введет ограничения на торговлю по воскресеньям. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам рынка труда в Сейме Польши Януш Снядек.

В интервью радиостанции TOK FM Снядек пояснил, что по этому поводу уже принято политическое решение. По новым правилам, покупки в магазинах можно будет делать каждое второе воскресенье месяца. Эти правила должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

Дискуссия об ограничении торговли в воскресенье идет в Польше не первый год. Профсоюз «Солидарность» высказывался за полный запрет воскресной торговли. Звучали идеи сократить рабочий день в магазинах до 14 часов.

По данным мартовского опроса, 59% опрошенных поляков были против запрета торговли в воскресенье. 35% поддержали новые правила.

Ежегодно белорусы оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро. Противники запрета воскресной торговли приводили этот аргумент в качестве одного из главных. Сокращение торговли существенно отразится на торговых сетях в пограничных регионах восточной Польши.