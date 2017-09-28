Пагубная зависимость белорусской промышленности

Белорусская промышленность пока так и не нашла альтернативы российскому рынку и в ближайшее время рискует снова потерять в темпах роста, пишет директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова в belmarket.by .

Наметившийся экономический рост в белорусской экономике генерирует в первую очередь обрабатывающая промышленность, в частности производство калийных удобрений, машин и оборудования, а также деревообработка.

Возникает закономерный вопрос: «Откуда взялся рост в отрасли, которая вот уже два года является чемпионом по падению?». На мой взгляд, ответ очевиден: в данном случае рост промышленности полностью обусловлен ростом экспорта.

Увеличиваются поставки калийных удобрений, оборудования, продукции деревообработки на внешние рынки. Опасность кроется в том, что если не принимать во внимание географию поставок калийных удобрений, то остальной экспорт прибавляет в основном за счет роста поставок в Российскую Федерацию.

Россия всегда была традиционным рынком сбыта для нашей промышленности. Анализ данных внешней торговли показывает, что даже последний кризис не поколебал динамику: диверсифицировать рынки сбыта нам так и не удалось, мы все еще очень сильно зависим от ситуации на рынке РФ.

Несмотря на то что наша страна ведет активные переговоры с Индией и Китаем об укреплении торговых связей, основная статья экспорта в эти государства — калийные удобрения. Как мы знаем, рынок калия в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры цен, следовательно, и в данном случае позиции Беларуси уязвимы.

Экспорт остальных товаров по-прежнему прочно связан с поставками на российский рынок и зависит от складывающейся ситуации в экономике восточной соседки. В последний год она восстанавливалась, как следствие, белорусский экспорт начал активно наращивать обороты.

Сейчас темп роста промышленности в РФ замедлился, и, скорее всего, мы не сможем рассчитывать на бурный рост поставок отечественных товаров. Вряд ли даже сможем сохранить его на сложившемся уровне.

Тревожный сигнал: за два серьезных кризиса и падения объемов экспорта в Российскую Федерацию мы так и не смогли найти альтернативных рынков сбыта продукции, выпущенной предприятиями обрабатывающей промышленности.

Еще раз подчеркну: зависимость от РФ сохраняется, что ставит белорусскую экономику в весьма невыгодное положение, ведь, как известно, сама российская экономика ощущает сильное влияние нефтяных котировок и является волатильной. К тому же в нашей восточной соседке постоянно возрастает роль политических рисков.

Выходит, мы привязаны к огромному источнику экономических колебаний и пока не можем изменить ситуацию.

Рост экономики, основанный на внешних факторах, всегда не слишком стабилен. Правда, в данной ситуации радует, что появились новые источники роста.

Во-первых, внутренний спрос. Начали повышаться зарплаты, и, несмотря на то, что их рост пока очень медленно отражается на реальных доходах населения, активизировалась розничная торговля.

Во-вторых, надежда, что, если в полном объеме восстановятся поставки российской нефти, это позитивно скажется на нефтепереработке, транспорте и оптовой торговле. Поэтому у нас еще есть дополнительные резервы.