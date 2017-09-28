Трамп подготовил набор льгот для инвесторов и владельцев бизнеса

Администрация Дональда Трампа вчера представила давно обещанный план масштабной налоговой реформы.

Ставку налога на прибыль предложено снизить с 35% до 20%. Для части бизнеса появится новая выгодная ставка этого платежа — 25% вместо более высокого подоходного налога. Максимальную ставку подоходного налога в Белом доме также хотят уменьшить — с 39,5% до 35%, попутно отменив налог на наследование, пишет "Коммерсантъ".

Составители плана надеются на возвращение "триллионов прибыли, выведенной за рубеж". В частности, план предполагает переход с международного на территориальный принцип взимания налога (обложение прибыли у источника внутри страны). Теперь дивиденды от зарубежных "дочек" будут освобождены от обложения. При этом зарубежная прибыль будет рассматриваться как репатриированная — что потребует уплаты налога. Доходы корпораций, полученные вне США, будут облагаться налогом по пониженной ставке, законодатели также должны будут «выровнять правила игры» для транснациональных компаний, штаб-квартиры которых находятся в США и за пределами страны, пишут составители плана.

Но пока, отмечает "Ъ", план представлен в виде набора предложений и не содержит оценки фискального эффекта от новых мер,