Новое голосование в сенате США по отмене Obamacare под вопросом

Шансы на отмену реформы здравоохранения Obamacare, инициированной бывшим президентом США Бараком Обамой, сильно сократились после того, как в лагере республиканцев выросло число противников этой идеи.

Сенатор от штата Мэн Сюзан Коллинз отказалась поддержать законопроект своих коллег-республиканцев, предполагающий отмену Obamacare.

"Я не могу поддержать этот законопроект", - заявила Коллинз в понедельник.

Свое решение она объяснила тем, что в случае его принятия финансирование программы медицинской помощи малоимущим Medicaid в период с 2020 по 2036 год сократится на три миллиарда долларов. Под ударом также окажутся люди, страдающие такими заболеваниями, как астма и диабет, добавила сенатор. Ранее против законопроекта, на принятии которого настаивает президент Дональд Трамп, высказывались и другие сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Рэнд Пол.

По словам республиканского сенатора Джона Корнина, неясно, состоится ли теперь вообще голосование по спорному документу, составленному сенаторами Линдси Грэмом и Биллом Кэссиди. 30 сентября истекает срок, когда для принятия законопроекта достаточно было простого большинства, то есть 51 голоса. По истечении этого срока для этого понадобится уже 60 голосов.

Предыдущая попытка отменить Obamacare в июле также не увенчалась успехом. Тогда против проголосовали все 48 представителей демократического меньшинства в Сенате и трое республиканцев.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что его партия готова совместно с республиканцами искать компромисс по реформе здравоохранения, как только будет снят вопрос отмены Obamacare. Коллинз и Маккейн тоже высказывались за совместное решение, приемлемое для обеих партий. Одним из вариантов, считают сенаторы, было бы исправление тех частей Obamacare, которые работают недостаточно хорошо.