Австралия заявила о намерении создать собственное космическое агентство

Австралия создаст собственное космическое агентство, заявила на Международном конгрессе астронавтики министр науки страны Мишелия Кэш. Об этом сообщает телеканал SBS.

Министр отметила, что для Австралии является важным начать собственную космическую программу.для запуска спутников и обслуживания растущих объемов данных, получаемых посредством космических аппаратов. «[космическое] агентство должно стать опорной точкой для Австралии в этой области, а также для международной кооперации», — заявила она.

Министр добавила, что Австралия должна занять свою нишу в быстрорастущем рынке космических услуг, который на данный момент оценивается ею в $330 млрд.

Кэш подчеркнула, что все развитые государства имеют свои космические агентства, в частности, в прошлом году подобную организацию основала Новая Зеландия. «Создание космического агентства покажет, что у нас есть долговременная стратегия в развитии и применении космических технологий», - заключила она.

68-й ​Международный конгресс астронавтики проходит в этом году в австралийском городе Аделаида (штат Южная Австралия). В нем принимают участие 4 тыс. представителей из более чем 80 стран мира. Они представляют космические агентства, компании и ученых, которые имеют отношение к освоению космоса.