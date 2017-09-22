Подписан указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Лукашенко 22 сентября подписал указ № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

"Указ направлен на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории сельской местности и малых городских поселений со средней численностью населения до 10 тыс. человек", - говорится в комментарии к документу.

Предусматривается возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания с уплатой налога на прибыль для предприятий в размере 6% и единого налога для индивидуальных предпринимателей в размере одной базовой величины, а также иных упрощенных условий осуществления этих видов деятельности.

Кроме того, предусматривается освобождение субъектов хозяйствования от налога на добавленную стоимость, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Действие налоговых льгот и иных условий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, закрепленных в документе, будет распространяться на населенные пункты и территорию вне населенных пунктов, определяемые решениями областных Советов депутатов.